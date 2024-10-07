BERISHA: MARSHI I SHKODRËS DREJT TIRANËS! 07/10/2024 56 Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale kreu i PD Sali Berisha tregon se qytetarët shkodranë kanë marshuar drejt Tiranës. https://www.facebook.com/share/v/8yKHSAvtkgX8jr2k/?mibextid=WC7FNe BOTA PASOJAT E URAGANIT HELENE, SHKON NË 227 NUMRI I VIKTIMAVE 07/10/2024 PËRMBYTJET NË BOSNJE, VIJOJNË KËRKIMET PËR 40 TË ZHDUKUR! 06/10/2024 TË PAKTËN 21 TË VDEKUR NGA STUHIA SHKATËRRIMTARE NË BOSNIEN QENDRORE 05/10/2024 STUDIUESIT: KINA SHFRYTËZOI MUNGESËN E VËMENDJES SË BE-SË NË BALLKANIN PERËNDIMOR 05/10/2024