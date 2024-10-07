Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale kreu i PD Sali Berisha tregon se qytetarët shkodranë kanë marshuar drejt Tiranës.

https://www.facebook.com/share/v/8yKHSAvtkgX8jr2k/?mibextid=WC7FNe

Artikulli paraprakNIS VAKSINIMI FALAS KUNDËR GRIPIT! 280,000 DOZA NË TË GJITHË VENDIN
Artikulli tjetërOPOZITARËT E LEZHËS NISEN DREJT TIRANËS