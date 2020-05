Ish-kryeministri Berisha në një lidhje direkte për një emision televiziv përmendi 3 mënyrat për të luftuar koronavirusin. Sipas tij përdorimi i maskave, karantina e programuar si dhe testimet e gjera janë mënyra për të mposhtuar dhe zbuluar këtë pandemi.

”Një pandemi për qytetarin dhe për politikanin ka si obligim kryesor mjetet e përballimit. Janë të njëjta si për vendet më të zhvilluar dhe ato më pak të zhvilluara. Maskat, shtretërit, testimet. Dhe më as edhe mjekimet apo ilaçet. Me këto elementë çdo vend përballet me këtto pandemi.

Shqipëria zero masa për maskat. Qeveria ka shqipëruar në 3 muaj vetëm një prononcim për maskat. Kanë bërë gjithçka që të thonë që OBSH nuk rekomandon maskat. Blenë 8 mijë lekë maskë kur në farmaci blihet 3 mijë lekë. Fituan një alergji nga vjedhjet me tenderat sekretë që bënë batërdi.

E kam shtruar e të madhe çështjen e maskave, të respiratorëve që isha i sigurt që mungonin. Kam ngritur shqetësimin e testimeve para se të thoshte OBSh testime testime testime.

Testimi lejon të mbrosh nga infeksioni grupet e rrezikut të lartë. Nëse një familje ka një hiperobez dhe një diabet të përkeqësuar dhe ata kanë një burim. Nëse ai mbahet në shtëpi atëhere ata dy qytetarë i infekton dhe i kërcënon jetën. Ja pse testimi shpëton jetë.

Në të gjitha daljet thotë ‘we are the best’, njëherë në rajon, pastaj në Europë dhe më pas në botë.

Në qoftë se u themi shqiptarëve se rezultatet e Shqipërisë janë më të mirat në Rajon, Europë dhe botë, ne u themi një gënjeshtër të madhe sa ç’është Rajoni, Europa dhe bota.

Ka një portal që quhet World Meter Coronavirus. Hidhen statistika zyrtare jo të tjera të çdo vendi të botës për rastet e infektuara, të shëruarit dhe të vdekurit, vdekje si raport me të infektuarit dhe me 1 milion. Do të gjeni në kolonën e parafundit vdekjet për 1 milion banorë.

Janë 144 vende të cilat në botë kanë vdekshmëri më të ulët për 1 milion sesa Shqipëria.

Afganistani 3 vdekje për 1 milion, Azerbajxhani 3 vdekje për 1 milion, Australia dhe Zelanda e Re 4 vdekje për 1 milion banorë.

Kam marrë vende që kanë nën 10 vdekje për 1 milionë banorë, apo edhe 20 vdekje në 1 milionë banorë nuk është vdekshmëri e lartë. 3/4 e vendeve të botës nuk kanë ndonjë dallim me gripin sezonal por është gabim ta trajtosh si të tillë.

Kemi të bëjmë me një urbanizim. Japonia është një nga vendet më të urbanizuara ka një vdekshmëri prej 4 për 1 milionë banorë. Jo kudo ky rregull aplikohet. Ndërhyjnë faktorë të tjerë.

Nuk jam për modelin suedez. Unë kam qenë dhe jam maska, testime të gjera, jo masive sepse kushtojnë shumë. Jam dhe për karantinën e programuar. Nuk mund t’i thuash një dyqani të vogël mbyllu ti dhe lë salla të mëdha që fusin punonjës nën frymën e njëri-tjetrit.

Qeveria nuk njeh mbulimin e shpenzimeve të kompanisë për mbrojtjen e pacientëve. Maskat t’i prodhojmë në shtëpi. Maska mbron që ato spërklat mos i kalojnë tjetrit. Testimi është kushti, qiriu për të ndriçuar çdo skutë të errët të kësaj pandemie, se ku është fshehur ky virus.

Kjo hapje bëhet pa u bazuar në asnjë kriter njohje të pandemisë, vatrave dhe shtrirjeve. Shkon tjetri operohet për probleme cerebrale, trunore dhe del i infektuar.

Aksidentohet tjetri, shkon në spital, i bëjnë testin dhe del pozitiv.

Numri i të infektuarve është dhjetëra herë më i lartë.

Shqipëria nuk do t’i rikthehet studimit se kur rifilloi epidemia.”- tha Berisha.

Ish-kryeministri Sali Berisha madje akuzoi kryeministrin Rama se po kontrollon të gjithë situatën me COVID-19. Ai u shpreh se kushdo që shkon në QSUT për të bërë analizat për COVID-19 nuk e merr përgjigjen asnjëherë dhe se për qytetarët përgjigjet Rama.

“Shkon në QSUT për këto analizat përgjigjen s’ta jep njeri, do e marrësh nga Rama përgjigjen. Ai vendos kur të dojë nëse je apo jo pozitiv. Këto janë marrëzira dhe absurditete që përdhosin cdo gjë, dalin jashtë imagjinatës njerëzore”,- shtoi Berisha.