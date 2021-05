Sali Berisha ka mohuar mundësinë që të japë dorëheqjen nga mandati i deputetit pasi sipas tij amerikanët nuk nxorën prova.

“Në qoftë se Sekretari i Shtetit do të paraqiste prova unë do ta konsideroja. Por jo me këto prova të montuara në Tiranë te zyra e Edi Ramës”, tha Berisha.

“Kërkova që të paraqitej një fakt i vetëm sepse do mjaftonte një fakt dhe do të merrje vendime krejt të tjera. Kishin 0 fakte. Nuk humbas do të jap të gjitha do të bëj çdo përpjekje që të paraqiten në gjykatë provat ndaj meje”, tha ai.