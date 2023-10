Nga selia blu, Sali Berisha pas lajmit për arrestimin e dhëndrit të tij, Jamarbër Malltezi dhe detyrim paraqitje për të, tha se Edi Rama ka hyrë në agoninë e tij politike.

Berisha: Edi Rama ka hyrë në agoninë e tij politike. Ai i tronditur gjer në palcë nga krimet e tij dhe aferat në të cilat nuk ka drejtësi në botë që e shpëton. Rama ka humbur mandatin e deputeti me tenderat që ka fituar thjeshtra e tij me kompaninë e saj, me tenderat që ka fituar burri i motrës së Linda Ramës, apo me implikimin e saj në bordet e Ramës.

Ai nuk është më deputet i republikës së Shqipërisë. Ai ka grabitur votën e shqiptarëve, dhe u damkos nga qytetarët e Kosovës si vllau i Vuçiçit, si argat i Beogradit, dhe pas fillimit të lëvizjes opozitare pa kthim dje në Kuvend, ai urdhëroi prokurorët e tij mercenarë të denoncuar publikisht për fshehje dokumentesh dhe bashkëpunim me bandat, për të lëshuar urdhër në kundërshtim me kushtetutën.