Presidenti i SHBA-së Joe Biden tha sot se po vendos një qëllim të ri, i cili është 200 milionë doza të vaksinës kundër COVID-19 në Shtetet e Bashkuara në njëqind ditët e para në Shtëpinë e Bardhë.

“Në njëqind ditët e para të mandatit tonë, ne do të bëjmë 200 milionë injeksione,” tha presidenti demokrat në konferencën e tij të parë për shtyp. Biden po mban konferencën e tij të parë zyrtare për shtyp në Shtëpinë e Bardhë të enjten, 64 ditë pas marrjes së detyrës.

Më 18 mars, presidenti tha që të nesërmen, e cila ishte dita e tij e 58-të në detyrë, do të arrihej qëllimi i 100 milionë dozave të vaksinës në njëqind ditët e para të mandatit të tij. “Asnjë vend në botë nuk është as afër asaj që ne po bëjmë, përkundrazi, ata janë larg tij. Unë mendoj se do të kemi sukses,” tha Joe Biden.

Shtëpia e Bardhë njoftoi sot në mëngjes se po përgatit një plan prej 10 miliardë dollarësh për të korrigjuar pabarazitë në qasjen ndaj vaksinës, e cila prek kryesisht pakicat etnike. “Plani synon të mbulojë pjesët më të goditura dhe më të prekshme të popullsisë, ato më të rrezikuara nga prekja e virusit,” tha Biden.

Joe Biden priti më gjatë se çdo president modern amerikan për të mbajtur konferencën e tij të parë për shtyp, kështu që gazetarët e shfrytëzuan rastin për ta pyetur për më shumë kriza, përveç asaj COVID-19 me të cilën po përballet.