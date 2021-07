Ka shënuar sërish rënie numri i të infektuarve me koronavirus në vendin tonë.

Ministria e Shëndetësisë raporton se gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 23 raste pozitive, nga 43 që ishin një ditë më parë.

Lajm i mirë është se vijon të mos ketë asnjë humbje jete nga virusi i rrezikshëm, ndërsa janë shëruar edhe 11 të infektuar.

Sipas MSH, ‘Aktualisht janë 210 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin. Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 5 pacientë”.

Njoftimi i MSH:

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve të vaksinohen për t’u mbrojtur nga Covid19, në çdo qendër shëndetësore dhe pikë vaksinimi kudo në vend. Shfrytëzoni ditët e hapura të vaksinimit deri të dielën, për t’u vaksinuar pa kufizim, nëse jeni mbi 18 vjeç.

Ministria e Shëndetësisë ju rikujton të gjithë qytetarëve rëndësinë e zbatimit me përpikmëri të rregullave për parandalimin e COVID19 dhe apelon të mos neglizhoni asnjë shenjë të sëmundjes. Për çdo dyshim, kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t’u testuar ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin unik 127.

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon:

Janë kryer 2516 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me Covid19, 23 qytetarë, në këto bashki: 7 raste në Tiranë dhe Has, 4 raste në Durrës, 1 rast në Shkodër, Krujë, Kavajë, Lushnje, Sarandë.

Aktualisht janë 210 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin.

Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 5 pacientë.

Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2 pozitiv.

Janë shëruar 11 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,097 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (21 Korrik 2021)

Raste të reja ditore 23

Të shëruar në 24 orë 11

Të shtruar në spitale 5

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 2,516

Testime totale 865,474

Raste pozitive 132,763

Raste të shëruara 130,097

Raste Aktive 210

Humbje jete 2,456

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 91

Elbasan 21

Durrës 21

Vlorë 18

Kukës 16

Shkodër 14

Lezhë 13

Fier 11

Korçë 4

Gjirokastër 1