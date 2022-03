Themeluesi i Microsoft, Bill Gates, konsideron se me teknologjinë e re do të zëvendësohen telefonat e mençur – e fjala është për tatuazhet elektronike.

Tatuazhet elektronike janë prodhim i kompanisë bioteknologjike Chaotic Moon, e me to mbledhin dhe analizojnë të dhënat që merren nga organizmi i njeriut.

Këto të dhëna do të mund të përdoren për qëllim të ndryshme, e në mesin e tyre medicinale dhe sportive. Me këtë do të mundësohet një parandalim dhe kontroll më i mirë i sëmundjeve – duke rritur kështu edhe më shumë përgatitjen fizike. Tatuazhet elektronike janë akoma në zhvillim, dhe duket se do të kenë formën e një sensori të vogël në lëkurë.

Për Gatesin tatuazhet e rëndomta nuk janë të mjaftueshme, pasi konsideron se duhet të jenë më të avancuara.

Ideja e tij është të kenë mundësi, që me to të zëvendësojnë plotësisht telefonat e mençur.