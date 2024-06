Biblioteka publike “Marin Barleti” në bashkëpunim me revistën kulturore “Peizashe të fjalës” organizuan një bisedë të hapur me titull “Teksti si arkiv” me shkrimtarin, gjuhëtarin dhe eseistin Ardian Vehbiu.

Pjesë e takimit ishin personalitete dhe qytetarë të ndryshëm të cilët janë të apasionuar pas librit dhe letërisë.