Kina do të dërgojë përfaqësuesit e saj të posaçëm në Ukrainë dhe do të bisedojnë me të gjitha palët për zgjidhjen e krizës atje, i tha presidenti Xi Jinping, të mërkurën, homologut të tij ukrainas, raportojnë mediat shtetërore kineze. Xi ia tha këtë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë një bisede përmes telefonit, njoftoi televizioni shtetëror CCTV. Kina do të fokusohet në promovimin e bisedimeve të paqes dhe do të bëjë përpjekje për një armëpushim, sa më shpejt të jetë e mundur, i tha Xi presidentit ukrainas Zelensky, thuhet në raport.

“Kam pasur një bisedë të gjatë dhe të rëndësishme telefonike me presidentin Xi Jinping. Besoj se kjo ftesë, si dhe emërimi i ambasadorit të Ukrainës në Kinë, do t’i japë një shtysë të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalëshe”, ka shkruar Zelensky në Twitter.

Në fillim të prillit, Xi tha se ishte i gatshëm të fliste me Zelenskyn. Zelensky i ka kërkuar disa herë presidentit kinez Xi të takohet me të, edhe pasi lideri kinez vizitoi presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, muajin e kaluar. Në shkurt, Kina publikoi një dokument me 12 pika, në të cilin thekson pozicionin e saj për konfliktin në Ukrainë. Sipas agjencive botërore, disa diplomatë besojnë se dokumenti mund të shërbejë si një plan paqeje dhe për të inkurajuar Moskën dhe Kievin për të zhvilluar bisedime. Në shtator, Pekini nuk e njohu aneksimin e njëanshëm të katër territoreve ukrainase nga Rusia dhe as aneksimin e Krimesë në vitin 2014. Më 24 shkurt të vitit 2022, Moska filloi pushtimin e Ukrainës. Gjatë vitit të parë të luftës, dhjetëra mijëra njerëz vdiqën, duke përfshirë mijëra civilë, disa milionë njerëz u bënë refugjatë, ndërkaq disa qytete u shkatërruan plotësisht.