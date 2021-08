Një biznesmen kanadez është dënuar me 11 vite burg në Kinë për spiunazh. Michael Spavor u ndalua në 2018 bashkë me ish-diplomatin kanadez Michael Kovrig.

Ky vendim do të sjellë një përplasje diplomatike Kanada-Kinë e cila ka nisur me ekstradimin e Meng Wanzhou, drejtues i lartë i gjigandit kinez Huawei.

Jo vetëm kaq, Spavorit do i konfiskohen edhe pasuri nga shteti kinez si dhe do i jepet një masë dëbimi. Kritikët e kanë akuzuar Kinën se po luan politikën e pengjeve me Kanadanë, por dhe vende të tjera.