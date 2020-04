Përmes një postimi në facebook, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla shkruan se Shqipëria do ta fitojë luftën me COVID-19. Balla thekson se sot më shumë se kurrë shqiptarët duhet të jenë patriotë e jo vetëm më 28 nëntor. Ndër të tjera Balla nxit shqiptarët të blejnë prodhimet ‘made in Albania’.

Postimi i plotë:

Shqipëria do ta fitojë këtë luftë, por duke ruajtur deri në ditën e fundit kujdesin, respektimin e rregullave dhe masave që na mbrojnë nga armiku i padukshëm. Ne nuk jemi patriotë vetëm më 28 Nëntor, apo kur këndojmë “o sa mirë me qenë shqiptar” kur fiton kombëtarja👐🏼🇦🇱. Ne jemi patriotë edhe kur duhet të bëjmë detyrën tonë ndaj atdheut, popullit, njëri – tjetrit, SOT MË SHUMË SE KURRË.

Edhe një merak tjetër që ka të bëjë me ekonominë e luftës. Nga ngastrat e serat e bujqëve shqiptarë, nga blektorët shqiptarë ka shumë prodhim cilësor këtë vit dhe ju që shkoni të bëni shpezat për familjen tuaj, ju lutem blini prodhimet tona shqiptare. Sot e nesër të mbyllur në shtëpi, ju që ngrini shëndete e bëni ndonjë urim, bëjeni me një birrë shqiptare. Blini prodhime “made in Albania”, konsumoni SHQIP!