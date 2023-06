Edicioni i ardhshëm i Botërorit, që organizohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada do të jetë turneu më i madh, pasi pjesëmarrës do të jenë 48 shtete. UEFA ka sqaruar rrugën e kualifikimit për fazën e grupeve të Kupës së Botës 2026, ku 16 shtete do të jenë nga Evropa.

Kualifikueset evropiane për Botërorin e Katarit përbëheshin nga 10-të grupe me nga pesë apo gjashtë shtete. Secili fitues i grupit kaloi direkt në turneun final, ndërsa tri vendet e tjera ishin caktuar nga ndeshjet play-off mes 12 ekipeve. Formati i ri do të ketë numër më të madh të grupeve, nga 10-të që ishin, në 12-të. Secili grup do të përbëhet nga katër apo pesë skuadra dhe do të ulet numri i ndeshjeve kualifikuese.

12-të fituesit e grupeve automatikisht do të kualifikohen në Kupën e Botës, ndërsa 12-të ekipet e vendit të dytë do të luajnë në play-off. Atyre do t’u bashkohen katër skuadrat me renditjen më të mirë në Ligën e Kombeve nga edicioni 2024/25, nëse nuk arrijnë të kualifikohen nga faza e grupeve kualifikuese.

16-të skuadrat në play-off do të ndahen në katër grupe. Secila skuadër do të luajë një gjysmëfinale, ndërsa fituesit kalojnë në finale. Katër fituesit do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës.