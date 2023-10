Deputeti socialist, Erion Braçe ka folur sot në Kuvend për domosdoshmërinë e ngritjes së një problematike në Kuvend lidhur me miratimin e sigurimeve shoqërore me shtetin fqinj. Përpos problematikave të tjera, Braçe theksoi se është imediate të lëvizet menjëherë për të bërë një marrëveshje me Greqinë lidhur me sigurimet shoqërore.

“Patjetër që shi nuk bie një ditë, breshër nuk ka rënë dje, as para një jave. Breshër bie saher krijohen kushtet për të rënë. Është ministre, Krifca apo Dedja nuk ka lidhje, s’ka qeveri ta mbaj shiun me dorë.

Njerëz apo sipërmarrës që kanë përfituar edhe nga mbështetja buxhetore edhe nga IPARD sot janë më jo korrektët, nuk i paguajnë bujqve vlerën e mallit që marrin për ta.

E kanë detyrim ligjor kontrollin e faturimit të çdo transaksioni, ndërkohë që sot nuk gjen një faturë. E sa kohë nuk ka një faturë, e një kupton në pakicë, lërë më në shumicë. Të zbatohet ligji tatimor dhe kontraktual, ku bujqit janë viktimat kryesore në këtë rast. Ligji i mbrojtës së tokës bujqësore ka kaluar këtu shumë pak kohë më parë, në atë ligj ndalohet djegia e mbeturinave…

Zjarri është i ndaluar kategorikisht, por kësaj radhe jo vetëm që u vihet zjarri, digjen edhe ato në lagjet e fshatrave. Duke vënë në rrezik jetën e njerëzve jo vetëm produktin. Ndaj është momenti për t’u bërë thirrje institucioneve përkatëse për të nxjerrë aktet nënligjore që e bëjnë të zbatueshëm këtë ligj. Së treti, kjo lidhet drejtpërdrejt me Parlamentin… të merren drejtpërdrejt me institucionet kushtetuese që lidhen drejtpërdrejt me Parlamentin. Sot Kroacia miratoi marrëveshjen e sigurimeve shoqërore, njëlloj edhe Zvicra me Italinë, kjo e fundit në prag. Mijëra shqiptarë që jetojnë jashtë duhet të përfitojnë. E vetmja që nuk lëviz është Greqia, ku shqiptarët ku kanë kontribuar për vite me radhë kanë kontribuar ekonominë greke, kanë paguar sigurimet shoqërore. Kjo çështje është themelore, duhet bërë edhe çështje e parlamentit. Presioni mbi autoritetet greke të arrijë në maksimum, që punëtorët shqiptarë të marrin mbrapsht kontributet e sigurimeve shoqërore.”- tha Braçe . Ditën e sotme Krocia miratoi marrëveshjen me vendin tonë për sigurimet shoqërore, pak ditë më parë edhe Zvicra u bë pjesë e vendeve ku ne e zbatojmë këtë marrëveshje. Pritet që kjo marrëveshje të finalizohet edhe me Italinë.