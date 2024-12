Vllaznia do të tentojë rikthimin tek fitorja pas dy humbjeve të fundit. Në daljen e zakonshme për mediat në prag të sfidës me Elbasanin që do të luhet të dielën në “Loro Boriçi”, trajneri Thomas Brdariç i ka idetë e qarta, teksa tha se Vllaznia do të rikthehet te fitorja në ndeshjen ndaj Elbasanit.

Brdariç komentoi edhe dëmtimet, të cilat do t’i ketë të shumta në ndeshjen me Elbasanin.

Ndeshjen me Elbasanin, Vllaznia do ta luajë të dielën në “Loro Boriçi”, duke nisur nga ora 16:30.