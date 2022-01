Një atentat me armë zjarri ka ndodhur pak minuta më parë në Athinë, me pasojë plagosjen e tre personave. Mediet fqinje raportojnë se ngjarja ka ndodhur në zonën e Voulas, ku një person ka hapur zjarr drejt një furre buke, në kryqëzimin e rrugëve “Ermou” dhe “Proodou 42”.

Nga breshëria e plumbave kanë mbetur të plagosur dy shtetas shqiptarë dhe një iraken, të cilët janë dërguar me urgjencë në spital. Ndërkohë, në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta policie, ku deri më tani është sekuestruar një thikë.

Siç raportojnë mediet fqinje, ngjarja dyshohet për larje hesapesh, ndërsa autorët janë larguar me një “Fuoristradë” të zezë, brenda së cilës ndodheshin tre persona. Dy prej të plagosurve janë qëlluar me armë, ndërsa i treti me sende të forta.