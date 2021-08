Mijëra refugjatë afganë do të zhvendosen në Mbretërinë e Bashkuar pasi talibanët morën kontrollin e Kabulit, premtoi qeveria britanike.

Skema e re do të bëjë që rreth 20,000 afganëve t’i ofrohet një rrugë për të krijuar shtëpinë në Mbretërinë e Bashkuar në vitet e ardhshme.

Në vitin e parë, 5000 refugjatë do të kenë të drejtë, me përparësi do të jenë gratë, vajzat dhe të tjerët në nevojë.

Sekretarja e Brendshme Priti Patel u bëri thirrje vendeve të tjera që të ndihmojnë, duke shkruar në Daily Telegraph “ne nuk mund ta bëjmë këtë vetëm”.

Megjithatë, partitë opozitare e kanë kritikuar skemën e zgjidhjes.

Parlamenti është tërhequr dhe Kryeministri Boris Johnson do të hapë një debat në “House of Commons ” mbi situatën në Afganistan në orën 09:30 të mërkurën, 18 gusht.

Downing Street tha se Johnson foli me Presidentin amerikan Joe Biden të martën në mbrëmje për evakuimin e Kabulit.

Udhëheqësit “vendosën të vazhdojnë të punojnë ngushtë së bashku për këtë në ditët dhe javët në vazhdim për të lejuar sa më shumë njerëz të jetë e mundur të largohen nga vendi”, tha një zëdhënës.

“Kryeministri theksoi rëndësinë e mos humbjes së fitimeve të arritura në Afganistan gjatë 20 viteve të fundit, të mbrojtjes së vetes nga çdo kërcënim i shfaqur nga terrorizmi, dhe të vazhdimit të mbështetjes së popullit të Afganistanit.”

Ministrat janë nxituar për të vendosur këtë skemë në përgjigje të situatës në Afganistan, me detajet përfundimtare të nënshkruara të martën.

Skema do t’i japë përparësi atyre që kanë më shumë nevojë – me qeverinë që thekson gratë dhe vajzat dhe grupet e pakicave, shkruan BBC.