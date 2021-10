Mbretëria e Bashkuar do të jetë me e predispozuar sesa fqinjët e saj evropian në lidhje me valët e dimrit nga pandemia. Ky paralajmërim ka ardhur nga epidemiologët të cilët kanë shtuar se “ne nuk kemi shumë hapësirë ​​për kokë” për një rritje të rasteve në muajt në vazhdim.

Profesori Neil Ferguson, anëtar i Grupit Këshillimor Shkencor për Emergjencat (Sage) nga Imperial College London, tha se Gjermania, Franca, Spanja, Italia dhe Portugalia kanë nivele shumë më të ulëta të Covid-19 sesa Britania dhe për këtë arsye mund të përballojnë të shohin diçka të një rritje të transmetimit “pa stresuar padrejtësisht” sistemet e tyre shëndetësore.

“Mbretëria e Bashkuar, në të kundërt, ka një përhapje më të lartë të rasteve dhe është shumë më afër kufirit të asaj me të cilën NHS mund të përballojë”, u tha ai deputetëve gjatë një sesioni të grupit të të gjitha partive mbi koronavirusin.

Dr Jonathan Cylus, një studiues në Observatorin Evropian për Sistemet dhe Politikat Shëndetësore, gjithashtu u tha politikanëve gjatë takimit të së martës se ky njoftim nuk është mënyrë e mirë për ta filluar stinën dimërore.

“Kjo nuk është një mënyrë e mirë për të filluar dimrin. Britania është kanarina në minierën e qymyrit për pjesën tjetër e Evropës.”, përfundon Cylus.