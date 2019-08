Ish ministri i Jashtëm Ditmir Bushati është shprehur pas mbledhjes së kryesisë së PS se është kundër shkarkimeve masive të paralajmëruara nga kryeministri Edi Rama për të rregulluar imazhin e PS në Shkodër.

Bushati deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se i ka dërguar një letër kryesisë së PS ku shprehet se shkarkimet masive nuk zgjidhin situatën e krijuar. Ai u shpreh gjithashtu se është nevoja e një reforme politike që do të sjellë një sistem të ri llogaridhënës.

Ish-ministri Bushati tha se sot duhet të administrojnë pasojat gabimeve që kanë bërë.

“Ne kemi pasur një diskutim. Çështja ka qenë situata në Shkodër e krijuar pas 30 qershorit. I kam bërë një letër kryesiës së PS. Që delegimin tim në 2015 kam pasur mundësinë për të trajtuar disa fenomene. Ne jemi një familje politike.

Me rastin e fundit në Shkodër kemi para nesh pikën e derdhjes. Pas 30 viteve PS ka mundësinë t’i orfojë vendit njerëzit më të mirë. Kjo nuk mund të bëhet duke shkarkuar në masë njerëzit që nuk kanë asnjë lidhje me situatën e krijuar. Ne nuk jemi as prokurorë as gjyqtarë. Ne kemi përgjegjësinë për trajtuar këtë fenomen. Rrënjët e tij kanë nevojë për një reformë politike që të sjellë një sistem të ri llogari dhënës. në rast se përgjegjësia për të kaluarën e secilit është individuale ne na takon të marrin masa dhe të krijojmë sistemi imunitare.

Në rast se përgjegjësia për të kaluarën e secilit është një përgjegjësi individuale dhe ligjore, ne na takon që të njohim realitetin dhe përgjegjësinë politikë, të themi na falni edhe për raste në fjalë dhe të propozojmë reforma politike që ndërtojnë sisteme imunitare për një jetë tjetër politike.

Jam krejt i bindur edhe nga kontaktet që kam pasur me njerëz të zakonshëm, ne kemi përgjegjësinë e madhe për ta trajtuar këtë fenomen dhe për ta shfarosur këtë fenomen. PS është partia e intelektit dhe ato gabime që kemi bërë në të shkuarën, kur njerëz kishin një të kaluar të dyshimtë u përjashtuan, u përshëndetën nga SHBA.

Fatkeqësisht u rikthyen në tryezat tona vendimmarrës dhe sot na duhet të administrojmë pasojat e këtyre gabimeve”, u shpreh Bushati.