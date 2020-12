Pas miratimit të projekt buxhetit me vlerë rreth 3 miliard lekë, kryetarja e bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka folur në lidhje me vështirësitë e hartimit të planit dhe diskutimet që ka patur me anëtarët e këshillit bashkiak gjatë këtij muaji. Sipas kryebashkiakes Ademi, ky buxhet ëshët thuajse I njejtë me një vit më parë.

Ademi foli edhe për këshilltarët të cilët votuan kundër projekt buxhetin për vitin 2021.

Mungesa e mbështetjes me fonde nga qeveria tashmë cilësohet si një problem që vetëm e ka bërë më të fortë bashkinë Shkodër bën të ditur kryetarja e bashkisë Voltana Ademi ndërsa tregon disa raste kur projektet janë ndërprerë si shkak I fondeve te pamjaftueshme.

Investimet kryesore gjatë vitit të ardhshëm do të jenë kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Ademi bën të ditur se janë në plan për tu rikonstruktuar disa shkolla në Shkodër ndërsa investime do të bëhen edhe për ndërtimin e kopshteve dhe çerdheve.

Projekt buxheti me vlerë rreth 3 miliard lekë u miratua nga anëtarët e këshillit bashkiak me 33 vota pro dhe një kundër, ndërkohë që ashtu si këtë vit, investimi më I madh shkon për ndërtimin e rrugëve dhe blloqeve të banimit.