Lordi David Cameron, ish-kryeministri britanik, do të vizitojë Tiranën më 22 maj. Gjatë vizitës së tij, Cameron, i cili tani shërben si Sekretar i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, do të zhvillojë takime me zyrtarë kryesorë shqiptarë, duke përfshirë kryeministrin Edi Rama, Presidentin Bajram Begaj, dhe ministrin e Jashtëm, Igli Hasani. Diskutimet do të fokusohen në forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve.

Emigracioni i paligjshëm

Një temë kryesore e diskutimit do të jenë përpjekjet e vazhdueshme për të frenuar imigracionin e paligjshëm. Gati dy vjet më parë, Shqipëria dhe Britania e Madhe arritën një marrëveshje për kthimin e menjëhershëm të emigrantëve të paligjshëm shqiptarë nga Britania e Madhe. Kjo vizitë nënvizon angazhimin e vazhdueshëm ndaj kësaj marrëveshjeje dhe përpjekjen më të gjerë për të menaxhuar dhe reduktuar imigracionin e paligjshëm.

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Cameron pritet të shpallë një program të ri që synon të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda sistemit gjyqësor të Shqipërisë. Nga kjo nismë do të përfitojnë të dy vendet duke rritur integritetin gjyqësor dhe duke reduktuar aktivitetet kriminale që kanë pasoja ndërkombëtare.

Mbështetje për Policinë Shqiptare

Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të mbështesë forcat policore shqiptare, duke ndihmuar në zbatimin e reformave thelbësore për zhvillimin e Shqipërisë. Kjo mbështetje është pjesë e strategjisë më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar për të ndihmuar Shqipërinë në forcimin e aftësive të saj për zbatimin e ligjit dhe sigurimin e qeverisjes efektive.

Forcimi i Marrëdhënieve Dypalëshe

Vizita vjen pas një bisede telefonike mes kryeministrit Rama dhe kryeministrit të Britanisë së Madhe Rishi Sunak, gjatë së cilës u diskutua për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Ky dialog i vazhdueshëm thekson rëndësinë që të dy vendet i kushtojnë marrëdhënieve të tyre dypalëshe dhe angazhimit të tyre për të adresuar sfidat e përbashkëta.

Plani Ndërkombëtar kundër Imigrimit të Paligjshëm

Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar gjithashtu një plan ndërkombëtar për të luftuar imigracionin e paligjshëm, me 19 vende që marrin pjesë në këtë nismë. Përfshirja e Shqipërisë në këtë plan tregon rolin e saj aktiv në adresimin e çështjeve globale të emigracionit dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme.

Konkluzioni

Vizita e Lord David Cameron në Tiranë më 22 maj shënon një hap të rëndësishëm në partneritetin e vazhdueshëm midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Takimet me liderët shqiptarë do të fokusohen në çështje kritike si emigracioni i paligjshëm, reforma gjyqësore dhe mbështetja e zbatimit të ligjit, duke përforcuar angazhimin e të dy vendeve për bashkëpunim dhe përfitim reciprok.