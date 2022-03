Në një prononcim për mediat ku shpalli edhe fituesin e bashkisë Vorë, kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi bëri me dije se nesër do të shpalloen votuesit në bashkitë e tjera të vendit . Ai tha se Durresi dhe Shkodra mund te kenë pak vonesa por një rezultat do të jepet deri neser ne oren 22:00.

Nderkohe Blerim Sheraj është zgjedhur kryebashkiaku i ri i Vorës. Në garë përballë Blerim Sherajt të PS-së ishte Ymer Marku nga PD, ndërsa nga koalicioni ‘Shtëpia e lirisë’ ishte Lulzim Vrana. Sheraj ka marre 7530 vota, ndërsa Lulzim Vrana ka marrë 2598 vota dhe Ymer Marku 687.