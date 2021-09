Ceremonia e Çmimit Nobel do të frenohet për të dytin vit radhazi për shkak të pandemisë korona virus, bëri me dije ditën e enjte fondacioni pas çmimeve të lakmuara.

Fituesit e çmimeve të këtij viti në kimi, letërsi, fizikë, mjekësi dhe ekonomi, si dhe Çmimin Nobel për Paqen, do të shpallen mes 4 tetorit dhe 11 tetorit.

Tani është gjithashtu e qartë se festimet e Nobelit të këtij viti në Dhjetor – kur laureatët nderohen në Stokholm dhe Oslo – do të jenë një përzierje e ngjarjeve digjitale dhe fizike, tha Fondacioni Nobel.

Fituesit do të marrin medaljet dhe diplomat e Çmimit Nobel në vendet e tyre, tha fondacioni. Ai tha se ngjarjet e prezantimit do të ndërthuren së bashku me një ceremoni çmimesh në Bashkinë e Stokholmit më 10 Dhjetor, që njihet si përvjetori i vdekjes së themeluesit të çmimit Albert Nobel. Çmimi i paqes jepet në Oslo, Norvegji, pasi Nobeli e donte atë për arsye që ai i mbante për vete.

Komiteti Norvegjez i Nobelit po mban të hapur mundësinë për të mirëpritur fituesin ose fituesit e Çmimit Nobel për Paqe në Oslo, tha fondacioni.

‘Unë mendoj se të gjithë do të donin që pandemia COVID-19 të përfundonte, por ne nuk jemi ende atje, tha Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit Nobel, Vidar Helgesen në një deklaratë.

Helgesen tha se fondacioni mezi pret të arrijë edhe më shumë njerëz në të gjithë botën duke përdorur formate të reja dhe zgjidhje digjitale.

Është e qartë se në Stokholm dhe Suedi, do të ketë më pak vëmendje rreth ceremonisë së ndarjes së çmimeve dhe banketit, por në nivel global ne përpiqemi të organizojmë një festë vërtet të bukur të fituesve të çmimeve, citohet të ketë thënë ai nga agjencia suedeze e lajmeve TT.

Pandemia kufizoi festimet për të nderuar 12 laureatët e emëruar në vitin 2020. Asnjë banket zyrtar nuk u mbajt për të nderuar fituesit. Në vend të kësaj, arritjet e tyre u njohën dhe u shpërblyen në ceremonitë e ulëta në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.