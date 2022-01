Kosova, nga 22 janari, ka marrë masa të reja kundër koronavirusit, për shkak të rritjes së numrit të të infektuarve.

Masat në vendet e rajonit dallojnë, ashtu si edhe përqindja e pozitivitetit të rasteve.Serbia, ka përqindjen më të lartë

Kosova Maqedoni Shqipëri Mali i Zi Serbia Bosnje

Raste pozitive 26.6% 23.5% 21.5% 36% 48.5% 44%

Kufizimi 22:00-05:00 Nuk ka 23:00-06:00 Nuk ka Nuk ka Nuk Ka

Gastronomia 06:00-21:00 Nuk ka 06:00-23:00 mesnatë Nuk ka Nuk ka

Maskat Te obligueshme ne cdo vend

Hyrja në shtet Me dëshmi për dozën e tretë të vaksinës, me test PCR Një nga: test negativ PCR, test antigjen, vërtetim i vaksinimit ose dëshmi e kalimit të sëmundjes Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen Dëshmi për vaksinim, ose test negativ, ose dëshmi e kalimit të sëmundjes Dëshmi për vaksinim, ose test negativ PCR, ose antigjen

Shkollat Sipas skenarëve A,B,C, varësisht prej rasteve në shkollë Me prani fizike Me prani fizike Fillimi i gjysmëvjetorit të dytë është shtyrë deri më 31 janar Deri në klasën e 4-të në shkollë, të tjerët në menyrë të kombinuar Edhe online, edhe me prani fizike