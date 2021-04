Ne prekim telefonat tanë mesatarisht 2,617 herë në ditë. Ju mund të mohoni ose pranoni se keni krijuar varësi, por roli që luan kjo pajisje në jetën tonë është i madh. Është interesante të mendosh se çfarë do ndodhte nëse një ditë do zgjoheshit pa të, ndoshta ditët tona mund të ndryshojnë për mirë ose ndoshta jo.

Çfarë ndodh me një persin që do qëndrojë pa telefon për të paktën një javë?

1. Ju mund shihni si një fobi mos përdorimin e telefonit tuaj në fillim.

Njerëzit me varësi nga telefonat mund të ndihen më depresivë dhe të zemëruar, thotë një studim. Nëse do keni telefonin në shtëpi dhe ju keni dalë jashtë për punë, ju do përjetoni ndjenjën e ankthit. Gjithashtu, mund të përjetoni nomofobi kur telefoni është i fikur. Simptomat janë:

-Ankth, frikë, panik, vetmi

-Ndryshime të frymëmarrjes, dridhje

-Djersitje

-Çorientimi

-Takikardi

Varet nga sa shpejt jeni në gjendje të hiqni qafe nomofobinë, por kjo ndodh në mënyrë progresive. Disa njerëz përshtaten shumë shpejt me situatën, siç tha një person: Pas disa ditësh, u ndjeva mirë pa telefon pasi u mësova. Por mendoj se është mirë nëse është për një periudhë të shkurtër kohe.

2. Ju mund të përjetoni një efekt tërheqjeje.

Simptomat e tërheqjes janë të lidhura me varësinë. Kur jeni të kufizuar nga diçka nga e cila jeni të varur, mund të përjetoni ndryshime në humor dhe sjellje. I njëjti efekt ndodh kur nuk mund ta përdorni telefonin tuaj, por ndodh vetëm në fillim.

Ju madje mund të përjetoni të përziera dhe dhimbje koke. Disa njerëz madje ishin bërë si fantazma që dridheshin.

Situata mund të bëhet e padurueshme për njerëzit që luajnë lojëra telefonike. Ato rrisin dopaminën, kështu që ju ndiheni të shpërblyer dhe vetëvlerësimi juaj rritet. Kur ju mungon kjo, kjo mund t’i bëjë simptomat e tërheqjes shumë të theksuara.

3. Ju filloni të analizoni gjërat ndryshe.

Telefoni është shumë i dobishëm dhe e bën jetën tuaj shumë më të lehtë. Por në një moment kur të shkëputeni nga telefoni juaj, mund të filloni të analizoni gjërat dhe të shihni rehati në gjërat e vogla.

4. Filloni të lehtësoheni.

Pas luftës me një varësi, ka një shpërblim. Ju mund të ndiheni të izoluar për herë të parë, por më pas mësoheni me këto kushte të reja. Një burrë bëri një eksperiment dhe qëndroi për një javë pa një telefon dhe kjo është ajo që tha në fund të përvojës: Isha vërtet i izoluar apo thjesht po merrja përsëri kontrollin mbi jetën time?

Ju filloni të përqendroheni në gjërat që janë me të vërtetë të rëndësishme për ju, dhe leximi i librave dhe gazetave sjell kënaqësi të madhe në jetën tuaj.

5. Ju filloni të flini më mirë.

Truri ynë është shumë i ndjeshëm ndaj dritës, dhe drita blu nga telefonat vonon prodhimin e melatoninës. Si rezultat, mungesa e melatoninës mund ta bëjë të vështirë gjumin. Kur e përjashtoni atë, gjumi juaj mund të normalizohet.

Gjithashtu, u vu re se mos përdorimi i telefonave inteligjentë në dhomën e gjumit rrit lumturinë dhe cilësinë e jetës. Humori juaj bëhet më i mirë dhe bota fillon të shkëlqejë me ngjyra të reja.

6. Mendja juaj është e lirë të endet përsëri.

Bota moderne është e vrullshme dhe përfshin shumë informacion çdo ditë. Kur informoheni vazhdimisht edhe nëse është një lajm pozitiv, ju mësoheni me të. Por mund të ndiheni më të freskët kur mendon për diçka tjetër ndërsa qëndron në radhë ose në metro në vend që të përdorësh telefonin. Tani jeni më të hapur për të eksploruar veten dhe njerëzit përreth jush.

7. Në fund, ju mund të ndiheni të lumtur që merrni telefonin tuaj përsëri.

Disa njerëz që iu nënshtruan eksperimentit të të jetuarit pa një telefon preferuan t’i ktheheshin përsëri.

“Një nga përfitimet më të papritura të këtij programi është se duke marrë një distancë emocionale nga telefoni im, unë kam filluar ta vlerësoj përsëri.”

“Të qenit pa të për një javë më bëri të kuptoj se sa i rëndësishëm është një mjet në shoqërinë moderne.”