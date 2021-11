Hudhra është një ushqim vërtet i lashtë dhe është përdorur si erëz në ushqime dhe si një përbërës aktiv në qindra trajtime për mijëra vjet. Në kohët e lashta është përdorur për të shijuar pjatat dhe për të larguar parazitët, madje edhe demonët.

Megjithëse përdorimi i fundit është besëtytni e pastër, ka shumë njerëz që besojnë se hudhra mund të kontribuojë në luftën kundër energjisë negative. Në çdo rast, ne e dimë se hudhra është e pasur me lëndë ushqyese thelbësore, ka shumë veti të rëndësishme medicinale dhe përfiton shëndetin tuaj në mënyra të ndryshme.

Vetitë ushqyese të hudhrës

Hudhra përmban një sasi të konsiderueshme kalorish, deri në 100 kalori për 100 gram. Megjithatë, për shkak se nuk konsumohet kurrë në sasi të mëdha, nuk mund të shkaktojë shtim në peshë. Hudhra përmban karbohidrate komplekse dhe proteina që përmirësojnë performancën fizike dhe mendore. Ofron shumë vitamina të kompleksit B dhe minerale esenciale si natriumi, kaliumi dhe magnezi. Megjithatë, vetitë e saj kryesore i atribuohen përqendrimit të lartë të kimikateve sulfide si alicina.

Pse të vendos hudhër nën jastëk?

Tani që dini më shumë për përfitimet e hudhrës, ne do t’ju prezantojmë me një trajtim të thjeshtë që përfshin vendosjen e një thelpi hudhër nën jastëk çdo natë. Ky sekret i vjetër familjar është përdorur për të përmirësuar cilësinë e gjumit për breza të tërë, veçanërisht nga njerëzit që kanë vështirësi të bien në gjumë.

Kimikatet e squfurit në hudhër në kombinim me erën e saj kanë një efekt qetësues, i cili kontribuon në përmirësimin e cilësisë së gjumit tuaj. Në kohët e lashta besohej se hudhra mund të mbronte nga shpirtrat e këqij. Në fakt, kjo ndjenjë sigurie është për shkak të përmbajtjes së saj natyrale të zinkut. Mund të jetë e vështirë në fillim të mësoheni me erën, por pas disa ditësh nuk do të keni problem dhe do të vlerësoni hudhrën si metodën më të mirë për trajtimin e pagjumësisë. Përveç kësaj, hudhra ka një efekt pozitiv në performancën fizike pasi kontribuon në rimbushjen e energjisë tuaj për ditën e nesërme. Ju rekomandojmë që ta plotësoni këtë trajtim duke ngrënë të paktën një thelpi hudhër në ditë me stomakun bosh, me ose pa limon.