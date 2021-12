Një video e cila u bë virale nëpër rrjete sociale, ku u panë duke u puthur dy ish-banorët e “Big Brother VIP”, Sheila dhe Kledi.

Dyshja u panë pranë njëri-tjetrit, teksa luanin me duar e që nuk munguan as përkëdheljet e përqafimet mes tyre.

Ndërsa, lidhur me këtë Kledi foli për herë të parë në emisionin Breaking.

“Do flas shumë shpejt për çdo gjë lidhur me Sheilën,” tha ai.