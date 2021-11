Dy persona kanë mbetur të plagosur pas një aksidenti që ndodhi sot në mesditë, rreth orës 12:15, në aksin rrugor Durrës-Tiranë.

Në Romanat, mjeti tip kamion me drejtues shtetasin G. M., është përplasur me mjetin tip “Nisan” me drejtues shtetasen F. B.,

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesja e mjetit F. B., dhe pasagjeri shtetasi Xh. B., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashte rrezikut per jeten.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.