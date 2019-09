Një natë e çmendur, me surpriza dhe shumë gola ka rezultuar edhe mbrëmja e dytë e Champions Leagua. Grupi A, B, C dhe D luajtën ndeshjet e para në fazën e grupeve. Kryendeshja e mbrëmjes ishte ajo mes gjigandëve të Paris Sën Zhermen dhe Real Madrid. Parizienët u treguan të papërmbajtshëm duke i shënuar 3 gola madrilenëve. I uritur u tregua ish futbollisti i Real Madrid Anxhelo Di Maria i cili i shënoi ish-skuadrës së tij dy gola në pjesën e parë duke i shtangur Madrilenët.

Tentativat e Garet Bale nuk mjaftojnë dhe as dy gola që anulohen. Në fund të ndeshjes Parisi shënon edhe golin e tretë duke shembur Realin në këtë përballje të parë. Në ndeshjen tjetër të këtij grupi Bryzh dhe Gallatasarai e mbyllën në barazim 1-1. Përballja tjetër në të cilën nuk munguan emocionet është ajo mes Atletiko Madrid dhe Juvetus. Italianët shënojnë dy gola në pjesën e dytë duke prishur llogaritë e vendasve por skuadra e Simeones nuk dorëzohet dhe barazon duke mos dalë me humbje në shtëpi.

Surprizë është fitorja e Lokomotivës së Moskës në Gjermani përballë vendasve të Bajer Leverkusen. Rusët fituan 2-1 duke kryesuar të vetëm grupin ku bën pjesë edhe Atletiko me Juventus. Spektaklore është treguar Dinamo e Zagrebit përballë italianëve të Atalantas të cilët e nisën aspak mirë aventurën në Champions. Kroatët shënuan 4 gola duke festuar për këto tre pikë të para.

Në përballjen tjetër të këtij grupi Shahktjar Donjetsk u dorëzua ndaj Manchester City duke humbur 0-3, ndërsa City dhe Dinamo Zagreb janë në krye të grupit me nga 3 pikë. Bajerni i Mynihut edhe pse vuajti për mënyrën si u zhvillua loja në fund doli me një fitore 3-0 përballë Crvena Zvezdës me një lojë për t’u admiruar e serbëve në Gjermani.

Grekët e Olimpiakos barazuan 2-2 ndaj anglezëve të Totenham duke mos u dorëzuar lehtë ndërsa në këtë grup Bajern kryeson i vetëm me 3 pikë. Dy mbrëmjet e para të Ligës së Kampioneve sinjalizojnë se do të jetë një sezon me emocione dhe me rezultate surprizë duke vënë në vështirë edhe disa prej ekipeve të mëdha.