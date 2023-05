Shumë studime deri më tani kanë treguar se konsumimi i rregullt i mishit të kuq lidhet me një rrezik të shtuar të zhvillimit të kolesterolit të lartë dhe presionit të lartë të gjakut, të cilat të dyja mund të çojnë në sëmundje të zemrës, si dhe në zhvillimin e disa llojeve të kancerit. Disa studime madje kanë zbuluar se marrja e tepërt e mishit të kuq rrit rrezikun e zhvillimit të diabetit dhe madje mund të shkurtojë jetëgjatësinë.

Edhe pse është e kuptueshme që konsumimi i herëpashershëm i mishit të kuq nuk do të sjellë pasoja të tilla negative, nutricionistët paralajmërojnë se grupe të caktuara njerëzish nuk duhet të hanë këtë lloj mishi, por duhet ta shmangin sa më shumë. Këto grupe rekomandohen të mos hanë kurrë mish të kuq:

njerëzit që kanë kolesterol të lartë

personat me sëmundje të zemrës ose të sistemit të qarkullimit të gjakut

personat me sëmundje të avancuar të veshkave

njerëzit me një histori familjare të kancerit të zorrës së trashë.