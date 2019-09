Gjatë muajt nëntor pritet të inaugurohet “Arena Kombëtare” dhe punimet janë drejt fundit. Por, polemikat gjatë ndërtimit të stadiumit dhe në këto momente kanë qenë të shumta. Herë vonesat dhe herë projekti janë bërë shkaku i debatit.

Në emisionin “Pressing” të ftuar ishin Eduard Prodanit, ish-sekretar i FSHF-së dhe Arben Dervishaj që ka rolin e inxhinierit në stadiumin e ri, të cilët kanë pasur një debat për “Arenën Kombëtare”.

Prodani e ka konsideruar FSHF-në si një ndërmarrje ndërtimi duke qenë se po merret vetëm me ndërtimet e impianteve dhe jo me zhvillimin e futbollit në vend. Nga ana tjetër Dervishaj shprehet se çdo gjë është brenda rregullave.

Debati:

Dervishaj: “Presim kush do të jetë sponsor për t’i vënë emrin. Kur ndërtohet diçka e re ka polemika, pasi disa janë të kënaqur dhe disa jo. Stadiumi përfundon siç është projekti. Para 3 vitesh u paraqit dhe sot është zbatuar tamam. Do të mbyllim dosjen për konkurrimin për finalen e Superkupës pasi dy herë kemi konkurruar me projekt, por UEFA është skeptike dhe janë të saktë. Këtë radhë jemi me projekt real dhe të gjitha janë sipas asaj që mund të organizojmë finale Superkupe.

Prodani: “Federata a nuk e dinte se kur një stadium është vetëm projekt, UEFA nuk e merr fare në konsideratë? Apo e bëtë kështu sa për publikun? Por kjo është tallje me publikun”.

Dervishaj: “Ti mund të bësh ironi sa të duash. Menduam se do ta mbarojmë dhe ata po investojnë në të. Kishin besim se do ta bënim në kohë. Ne kemi zënë radhën sespe nuk jemi të parët që refuzohemi. Finalja në stadium do të bëhet, UEFA ndjek edhe rregulla për ndarje gjeografike. Fitoi Shkupi, Stambolli dhe nuk pritej të fitojë direkt Shqipëria”.

Prodani: “Kam konflikt interes dhe janë shumë gjëra që tha Dervishaj. Dua ta pyes se stadiumi duhet të përfundonte në verën e vitit 2018 dhe ndodhën të papritura pasi ndërtimi i një vepre të madhe i sjell këto. Kam ngrënë 2-3 dreka me baste miqësore sepse drejtuesit e FSHF-së kanë thënë “përfundon këto 3 muaj, përfundon këto 3 muaj të tjerë”. Pse kaq të paparashikueshme kanë qenë vonesat?”

Dervishaj: “Afati që në vumë ishte i parealizueshëm. Ka pasur pengesa të cilat nuk vareshin nga ne, pasi ne kemi bërë presion. Në datën 17 nëntor do të jetë gati për ndeshjen me Francën, ndërsa do të bëjmë edhe një ndeshje kontrolli jo zyrtare. Jemi pak mbrapa me pjesën e bareve dhe restoranteve. Po përfundon vendosja e sedileve dhe pastaj do të ketë sistemimet e fundit dhe pastrimi.”

Prodani: “Ka ndodhur që dikur Franca ka shkuar në Rumani, Bukuresht dhe Riberi xhironte në fushë. Mos e keni marrë tapetin të hollë”.

Dervishaj: “Jo nuk është i hollë. Do të jetë tapet më i mirë se ai në “Elbasan Arena”.

Ndërkaq debati ka devijuar edhe për çmimet e biletave, të cilat sipas Prodanit kanë qenë të shtrenjta,

Prodani: “Çmimet janë politikë e gabuar sepse duhet promovuar futbolli. 50 mijë lekë bileta është çmim shumë i lartë pasi kam parë biznesmenë që tërhiqeshin ose e kërkonin falas. Ne shohim çmime nga 2-3 mijë lek të vjetra dhe prapë nuk vijnë tifozat. Të tillë gjendje ekonomike kemi dhe është absurde të krahasohemi me Francën”.

Dervishaj: “Futbolli nuk është për hallexhinj”.

Prodani: “Federata është bërë një ndërmarrje ndërtimi. Po investoni miliona euro në zyra ndërsa jashtë janë fëmijët e zhveshur në dimër. Ky është fakti. Federata ka zyra. Zhvilloni futbollin njëherë pastaj zyrat”.