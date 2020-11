Shkodra nuk njeh rënie të numrit të personave të infektuar me COVID-19. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar edhe 32 raste të reja aktive prej të cilave 27 në bashkinë Shkodër dhe pesë të tjera në bashkinë Malësi e Madhe. Aktualisht, numri i të infektuarve është 852 persona.

Një ditë më parë në Shkodër janë marrë 23 tamponë, prej të cilëve vetëm në spitalin rajonal të Shkodrës kanë qenë 21 raste të dyshuara pozitive me koronavirus nga personat që kanë kërkuar shërbim mjekësor në repartin e urgjencës. Në bashkinë Malësi e MAdhe janë marrë vetëm pesë tamponë, ndërsa në Bashkitë Pukë dhe Fushë-Arrëz bëhet me dije se nuk ka patur persona të dyshuar si të prekur nga ky infeksion. Nga ana tjetër vijon të rritet numri i mësuesve në shkolla të cilët infektohen me COVID-19.

36 mësues dhe një nxënës po përballen me këtë infeksion, ndërsa më e qetë paraqitet situata në bashkinë Malësi e Madhe ku janë të infektuar shtatë mësues dhe katër nxënës. Në të gjithë qarkun vijon monitorimi i bizneseve nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me Inspektoriatin e Punës dhe AKU për respektimin e masave antiCOVID. Ndërkohë, efektivët e policisë dhe specialistët e NJVKSh vijojnë monitorimin në banesa të personave të infektuar me koronavirus.