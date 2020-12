Shkodra nuk njeh rënie të numrit të personave të prekur nga COVID-19. 82 raste të reja janë konfirmuar në 24 orët e fundit, mes te cilave jane edhe pergjigjet e 35 tamponeve te marre disa dite me pare. Vatrat e infeksionit janë zgjeruar në bashkinë Shkodër me 75 raste dhe në bashkinë Malësi e Madhe me 7 raste të tjera. S

hkodra vijon të mbetet bashkia me numrin më të lartë të të infektuarve, e më pas renditet Malësia e Madhe dhe Puka ku gjatë këtij muaji ka patur një shpërthim të virusit në këto zona.

Në zbatim të urdhërit, për bashkërendimin e inspektimeve në kuadër të task forcës anticovid-19, grupet e punës me Inspektoratin e Punës, Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, gjatë ditës së djeshme ndaluan rreth 110 qytetarë të cilët u këshilluan për mbajtjen rregullisht të maskës dhe në mënyrën e përcaktuar.

Ndërkohë në qarkun Shkodër janë riinspektuar 1 call center dhe janë monitoruar me google form 36 subjekte. Pas njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor së bashku me drejtorinë vendore të policisë Shkodër kontaktuan me personat pozitiv për COVID-19 në Shkodër dhe Malësi të Madhe, ku 33 personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre.

Ndërkohë ajo që vijon të mbetet problematike në qytetin e Shkodrës, është mos zbatimi i masave mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e Covid-19.