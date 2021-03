Autoritetet shëndetësore duan që njerëzit të mbajnë maska dhe distancimin social, edhe pasi të marrin vaksinën anti-Covid. Kjo mund të duket kundër-intuitive. Pyetja që shtrohet, a nuk është i mbrojtur nga koronavirusi ai që është vaksinuar kundër tij? Përgjigja është e komplikuar. Pjesa dërrmuese e atyre që vaksinohen do të mbrohen nga Covid-19, sëmundja e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2.

Gjithsesi sipas ekspertëve të vaksinuarit mund të jenë ende në gjendje që ta transmetojnë virusin, edhe pse nuk shfaqin ndonjë simptomë. Është ende e jo e qartë plotësisht për ekspertët nëse vaksinat mbrojnë 100% nga përhapja e virusit. Vaksina kundër koronavirusit injektohet thellë në ind. Kjo bën që në trupat tanë të formojnë antitrupa, për të luftuar në mënyrë sistematike këtë virus.

Disa nga antitrupat e formuara qarkullojnë në pjesë të tjera të trupit, dhe na mbrojnë nga format e rënda të sëmundjes. Zakonisht koronavirusi hyn në trup përmes zgavrave tona të hundës. Shkencëtarët ende janë duke studiuar nëse trupi ynë prodhon sasinë e duhur të antitrupave në hundë, për të parandaluar përhapjen e virusit nga aty. Ndërkohë, virusi do të përpiqet që të shumohet në pjesë të tjera të trupit, si për shembull tek sistemi ynë i frymëmarrjes.

Antitrupat sistemikë kanë gjasa që ta vrasin virusin. Kjo do të thotë që një person i vaksinuar, nuk do të zhvillojë ndoshta ndonjë simptomë, edhe nëse virusi shumohet në hundën tonë. Por njerëzit e vaksinuar mund të bartin ende mjaftueshëm virus në hundë për të infektuar të tjerët. Pra, nëse një person i vaksinuar merr frymë apo teshtin, ai ende ka predispozitë që të mund të infektojë dikë tjetër, edhe nëse ndihet mirë vetë. Kjo do të thotë që njerëzit e vaksinuar, duhet të mbajnë ende maska dhe të ruajnë distancimin social, edhe nëse rreziku i tyre individual është shumë më i ulët.

Prandaj, ekspertët rekomandojnë mbajtjen e maskës për të ardhmen e parashikueshme. Tani për tani ka disa të panjohura, të cilat e bëjnë të rëndësishme mbajtjen e maskës dhe distancimin social me synim mbrojtjen e komunitetit.

Së pari, shkencëtarët ende nuk e dinë sesi vaksinat anti Covid-19 mund të na mbrojnë kundër transmetimit asimptomatik të SARS-CoV-2. Ka shenja premtuese, por studimi në këtë aspekt mbetet i paplotë. Ndërkohë, studiuesit nuk e dinë se për sa kohë vaksinat kundër Covid-19 mund t’i mbrojnë njerëzit nga virusi.