Qyteti australian i Sidneit ka dalë nga bllokimi pas gati katër muajsh, me vendasit që festojnë një sërë lirish të reja.

Njerëzit u vunë në radhë për baret dhe dyqanet që u hapën në mesnatën e së hënës posaçërisht për këtë rast.

Shumë të tjerë kanë shijuar ribashkimet dhe vizitat e parashikuara në shtëpitë e të afërmve dhe miqve. Rregullat Covid kishin ndaluar vizitat në familje dhe udhëtimin përtej një zone 5 km (3.1 milje), duke ndarë shumë familje. Por shumica e kufizimeve tani janë lehtësuar për njerëzit plotësisht të vaksinuar.

Njerëzit tani mund të ndajnë ushqimet së bashku në kafenetë dhe restorantet e rihapura, dhe të vizitojnë palestrat, bibliotekat dhe pishinat. Kishte radhë të gjata për berberët dhe sallonet e thonjve të hënën. Hoteli Lord Gladstone, një pijetore e brendshme e qytetit, po bënte një tregti të zhurmshme dreke, pas disa muajsh tregtie të kufizuar dhe opsione vetëm për ushqim.

Qyteti më i madh i Australisë u lejua të dilte nga bllokimi pasi shteti i New South Wales (NSW) arriti një objektiv vaksinimi me dozë të dyfishtë prej 70% për personat mbi 16 vjeç. Më shumë kufizime do të lehtësohen kur 80% e personave mbi 16 vjeç të vaksinohen plotësisht.

Aktualisht, mbi 90% kanë marrë dozën e parë. “Kanë qenë 100 ditë të vështira,” tha të hënën kryeministri i shtetit Dominic Perrottet. “Por përpjekjet që njerëzit kanë bërë menjëherë në të gjithë shtetin, për të dalë dhe vaksinuar, e kanë mundësuar këtë ditë të madhe.”

Zoti Perrottet paralajmëroi se NSW po përgatitej për një rritje të rasteve të Covid, por tha se sistemi i kujdesit shëndetësor ishte përgatitur për javë të tëra. “Ne do të shohim shtimin e shtrimeve në spital … por ne duhet të mësojmë të jetojmë së bashku me virusin,” tha ai.

Shteti nuk ka imponuar ende një sistem për të kontrolluar statusin e vaksinimit, duke e lënë atë në dorë të bizneseve individuale. Bllokimi i Sidneit filloi në fund të qershorit pasi filloi një shpërthim i variantit Delta, duke çuar në mbi 50,000 infeksione dhe 439 vdekje deri më tani.

Ai u përhap në Melburn dhe Canberra, duke i shtyrë ato kryeqytetet të hyjnë në bllokim, si dhe në Zelandën e Re. Canberra do të dalë nga bllokimi të Premten, ndërsa Melbourne parashikohet të rihapet në fund të tetorit.

Australia më parë i ishte përmbajtur një strategjie të eliminimit të Covid -it, dhe ky mbetet objektivi në disa shtete. Por përhapja e shpejtë e variantit Delta detyroi një përqendrim më të madh në përpjekjet e vaksinimit në mënyrë që Australia të kalojë në “jetesën me virusin”. Queensland, Australia Perëndimore, Australia e Jugut, Tasmania dhe Territori Verior kanë mbetur pa virus pasi mbyllën kufijtë e tyre ndaj shteteve të infektuara.

Autoritetet kanë bërë të ditur se australianët që jetojnë jashtë vendit mund të udhëtojnë përsëri në Sidnei muajin e ardhshëm, pasi kufijtë e vendit të rihapen.