Ishulli i Kretës po shënon shifra të larta të Covid-19 duke bërë autoritetet të kthejne rajonin e madh të Heraklion në zonë të kuqe.

Masat e reja si kufizimi i lëvizjes, ndalimi i grumbullimeve do të hyjnë në fuqi ditën e nesërme dhe do të zgjasin deri në 17 gusht.

Më konkretisht, nga e mërkura e 11 gushtit në orën 06:00 të mëngjesit do të zbatohen këto rregulla:

– Ndalim qarkullimi nga 01:00 në mbrëmje deri në 06:00 të mëngjesit, me përjashtim të arsyeve të punës dhe arsyeve serioze shëndetësore . – Ndalimi i muzikës gjatë gjithë kohës në dyqanet me interes shëndetësor dhe argëtim. Masat janë të vlefshme deri të martën më 17 gusht dhe do të rivlerësohen nga Komisioni javën e ardhshme.

Gjithashtu kujtohet se në këtë zonë , si dhe në të gjithë territorin, është e ndaluar të mbahen çdo formë ngjarjesh në këmbim të çdo forme shkëmbimi, me praninë fizike të një turme prej më shumë se njëzet (20) personash në një hapësirë private, jo profesionale.

Gjoba administrative në rast shkeljeje arrin nga 50,000 deri në 200,000 euro për qiramarrësin ose koncesionarin e hapësirës private, jo profesionale, në të cilën zhvillohet ngjarja në fjalë.