Ekonomia shqiptare pritet të humbë rreth 1.8 miliardë euro nga pandemia që ka mbërthyer vendin dhe botën, si rrjedhojë e shpërthimit të infeksionit të Covid-19. Në tabelat e buxhetit të rishikuar 2020, revista Monitor bën të ditur se financat kanë në ulje prodhimin e brendshëm bruto të vendit në 12.7 miliardë euro.

Në krahasim me pritshmërinë në fund të 2019-s, kur prodhimi i brendshëm bruto për këtë vit parashikohej 14.5 miliardë euro, rënia është rreth 1.8 miliardë euro. Kjo është dhe shuma që ekonomia pritet që të humbë nga izolimi pothuajse total dy mujor dhe pasojat afatgjatë që ai la në zinxhirin e furnizimit, industri, bizneset e vogla, konsum, punësim etj. Më këtë parashikim, qeveria i afrohet pritshmërisë së BERZH, që ishte më pesimisti deri tani me një vlerësim për një rënie ekonomike prej -9% këtë vit.

Në tremujorin e parë të vitit, sipas INSTAT, ekonomia ra me 2.52%, e ndikuar negativisht nga tërmeti, që frenoi ndërtimin dhe mbyllja e ekonomisë në tre javët e fundit të marsit. Tkurrja pritet të ketë qenë më e lartë në tremujorin e dytë, ku për më shumë se dy muaj i gjithë vendi ishte në një karantinë të fortë dhe pjesa më e madhe e bizneseve ishin të mbyllura.

Banka e Shqipërisë vlerëson që dhe në gjysmën e dytë të vitit, vendi do jetë në territor negativ. Si rrjedhojë Shqipëria po shkon drejt rënies më të madhe ekonomike që nga 1997-a kur ra me 10.2%. Rimëkëmbja është e vështirë të parashikohet, përsa kohë që virusi është akoma në qarkullim, ndonëse qeveria nuk ka dhënë sinjale se do të rikthejë kufizimet. Por, në një situatë të paqartë, konsumi është frenuar dhe turizmi do e këtë të vështirë të rikuperohet.

Ekonomia shqiptare pritet të rikuperojë humbjet e pësuara gjatë pandemisë brenda dy viteve të ardhshme. Banka e Shqipërisë pret një rënie relativisht të ndjeshme në vitin 2020 dhe një kthim në territor pozitiv të rritjes ekonomike në vitin 2021. Banka vlerëson se pandemia COVID-19 ka shkaktuar goditjen më të rëndë mbi ekonominë shqiptare në dy dekadat e fundit.

Efektet që Covid-19 ka dhënë mbi ekonominë vendase e kanë detyruar Ministrinë e Financave të ndryshojë rrënjësisht buxhetin e 2020-s ndërsa borxhi publik pritet të arrijnë nivele rekorde, të papara ndonjëherë bën të ditur revista Monitor.