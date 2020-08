Covid nuk është një virus “buke”- thotë Matteo Bassetti, drejtor i klinikës së sëmundjeve infektive të spitalit “San Martino” në Xhenova.

“Ne vazhdojmë strategjinë e terrorit dhe alarmit pa menduar për pasojat e gjithë kësaj. Gjëja më e habitshme është se nuk janë mjekët ata që e kanë trajtuar dhe po e trajtojnë këtë infeksion ata që e bëjnë atë, por të gjithë ata që e kanë shpallur veten ekspert ose ata që janë prekur mrekullisht nga Covid, përfshirë shumë mjekë.

Nuk jam i interesuar për këtë lojë të masakrës. Dijeni se në Itali virusi nuk funksionon dhe infekton vetëm në mbrëmje dhe natën. Në vend të kësaj ai pushon gjatë ditës. Mund të jetë një virus i bukëpjekësish? Unë qesh me këtë, për të mos qarë “.

“Ne duhet të vazhdojmë të investojmë në karantinë më shumë sesa në tampona. Ata që vijnë nga zonat veçanërisht endemike duhet t’i karantinojnë. Rezultati negativ nuk është i gjithi. Mënyra e vetme për tu siguruar është që udhëtari të kthehet në karantinë”, thotë ai.

“Numrat na tregojnë se një nga problemet më të mëdha që kemi pasur është fakti që 20 deri 30% e të gjitha infeksioneve të reja kanë të bëjnë me njerëz nga jashtë,” shpjegon ai.

“Ministri Speranza me të drejtë njoftoi një muaj e gjysmë më parë se do të kryheshin kontrolle mbi njerëz nga zona të caktuara, por më duket mua – thotë eksperti – që të ashtuquajturat vendet me rrezik të lartë si Peru dhe Brazili asnjëherë janë kontrolluar. Dhe e njëjta gjë ndodhi për të ashtuquajturën “rrugë ballkanike, me shumë punëtorë të rregullt nga Rumania, Bullgaria, Serbia, Kroacia”.