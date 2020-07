Situata e krijuar nga Covid-19 ka prekur te gjithe boten, kryesisht familjet e varfera. Izolimi, kushtet e veshtira te jeteses dhe papunesia, kane ndikuar qe keto familje pa nje te ardhme, te mos kene mundesine te sigurojne as kushtet me minimale te jeteses.

Ne kuadrin e situates se krijuar nga pandemia covid-19, shoqata shqiptare Kolping me mbeshtetjen e Kolping Internacional ofroi ndihme duke dhuruar ushqim per 350 familje ne nevoje, te vendosura kryesisht ne pjesen veriore te Shqiperise, si zona me e varfer.

Ne total jane shperndare 8 ton ushqime per 350 familje ne 7 famulli te dioqezes Shkoder-Pult, ne 1 famulli dioqezes se Lezhes dhe 1 famulli te dioqezes se Sapes. Dom Gasper Kolaj, famullitar i famullise se Komanit, na tregon per disa nga familjet perfituese te ketyre ndihmave ushqimore te ofruara nga mbeshtetja e shoqates Kolping Internacional per Covid-19. Njerezit e zonave ku ata jetojne perballen me kushte te veshtira ekonomike cdo dite.

Anetaret e Shoqates Shqiptare Kolping pergatiten, paketuan dhe shperndane ushqimet. Ne kuader te kesaj mbeshtetje, 45 familje te varfera ne zonen e Komanit u mbeshteten ne bashkpunim me familjen Kolping ne Koman, e cila eshte themeluar rishtazi.

Kjo eshte nje zone shume e varfer dhe me terren te veshtire malor dhe kushte mjaft te veshtira jetese. Nga kjo nisem e ndermarre nga Shoqata Kolping Shqiperi dhe Kolping Internacional u mundesuan ndihma ushqimore ne kuader te situates se krijuar nga Covid-19 per 350 familje.