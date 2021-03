Situata në Francë është e tensionuar dhe shqetësuese, ndërsa pacientët Covid kanë zënë 4 000 nga 6 000 shtretërit e reanimacionit në të gjithë Francën ose 80% të kujdesit intensiv, deklaroi ministri francez i Shëndetësisë, Olivier Véran, duke theksuar se situata është e destinuar të përkeqësohet në javët e ardhshme.

“Ile-de-France, rajoni i Parisit është një shqetësim i veçantë dhe, sidomos, në lidhje me pranimet në reanimacion”, shtoi ministri.

“Situata është e tensionuar dhe variantet, që sot përfaqësojnë 67% të rasteve në Francë, janë përgjegjëse për rastet më të rënda, si edhe për numrin më të madh të infektimeve”, vuri në dukje Véran, duke dhënë një shpjegim për rritjen e pacientëve në terapitë intensive.

Ai tha se nuk dihet kur do të jetë kulmi i kësaj vale, por nëse situata do të bëhet e pakontrollueshme, qeveria do të detyrohet të marrë masa më të rrepta për të shpëtuar jetë.