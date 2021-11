Ministria e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat e fundit të COVID-19 në vendin tonë.

Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 418 persona të infektuar. Nga ana tjetër, për fat të keq, nuk e kanë fituar betejën me virusin 4 qytetarë.

Të shëruarit në 24 orë janë 451, duke e dërguar këtë numër që prej fillimit të pandemisë në 189.044 qytetarë.

Sakaq “Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë, për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 16 vjeç, mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqëndruar. Vaksinat antiCOVID reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët +12 vjeç me probleme të sistemit imunitar, me rekomandim nga mjeku. Gjithashtu ka nisur vaksinimi me dozën e tretë, sipas rekomandimit të mjekut të familjes”.