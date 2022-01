Ministria e Shëndetësisë, ka bërë publike personat e infektuar dhe viktimat nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Në njoftimin zyrtar, thuhet se gjatë 24 orëve të fundit janë shpallur të infektuar 2.163 persona të infektuar me sëmundjen.

Nga ana tjetër, për fat të keq, nuk e kanë fituar betejën me virusin 3 qytetarë. Sa i përket të shëruarve në 24 orë, ato janë 882.Sakaq,inistria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë, për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 16 vjeç, mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqëndruar.

Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët +12 vjeç me probleme të sistemit imunitar, me rekomandim nga mjeku.

MSHMS apelon qytetarët që kanë kaluar 6 muaj nga kryerja e dozës së dytë të vaksinës, të drejtohen në qendrat shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqëndruar, për t’u vaksinuar me dozën e tretë përforcuese.