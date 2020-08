Numri i të infektuarve nga Covid-19 në gjithë botën ka shkuar në mbi 24 milion, përkatësisht 24,628,607.

Ndërkohë numri i viktimave ka arritur në 835,637.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në SHBA, me 184,796 viktima, ndërsa pas saj radhiten Brazili me 118,786, Meksika me 62,954 dhe India me 61,694.

Ndërkaq në Kinë, vendin e origjinës së virusit, numri total i vdekjeve është 4,634.

Në Shqipëri janë shënuar 266 viktima dhe janë infektuar 9,083 persona.

Pas shfaqjes në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar, pandemia Covid-19 është përhapur në gjithë botën. Deri më tani 17,094,634 të infektuar e kanë mposhtur sëmundjen, kurse aktualisht ka mbi 6,6 milion raste aktive që presin të shërohen.