Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi mbrëmjen e sotme se nga 12 marsi dhe deri më sot janë larguar nga puna mbi 54 mijë punonjës.

Në një komunikim virtual me gazetarët, lideri i PD-së pohoi për herë të parë këtë fakt, ndërsa tha se në këto momente mungon transparenca.

“Nga data 12 mars, deri tani sipas burimeve zyrtare, por të pashpallura, sepse jemi në kushtet e mungesës së transparencës, raportohen mbi 54 mijë punonjës të larguar nga puna.”, tha Basha. Kujtojmë se për shkak të situatës me COVID-19 thuajse shumë sektorë të ekonomisë në vend janë pezulluar, ndërkohë që qytetarët qëndrojnë të izoluar në shtëpi.

Teksa u ndal tek paketa e dytë ekonomike, Basha tha se ajo duhet të formalizohet dhe më pas të vihet në zbatim. Mes të tjerash kryeopozitari tha se qeveria duhet të ulet për bisedime me biznesin.

“Kur flasim për plane, bëjmë fjalë për plane emergjente. S’pretendojmë sot të kemi një plan të plotë rimëkëmbje, pasi jemi në mes të krizës, shpresojmë, ose më pak. Planet tona janë plane emergjente, për të ardhur në ndihmë për të mos u fundosur faktorët ekonomikë. Paketa e dytë duhet të formalizohet, më pas të hyjë në fuqi. Këto paketa të përballojnë nevojat dhe jo një pjesë e nevojave, ndaj kërkohet që biznesi të dëgjohet. Qeveria të ulet me biznesin. Sektori i turizmit pretendon se janë deri në 100 mijë punonjës. Ndaj ka nevojë për transparencë. Plani nis menjë tablo të qartë të fushë-betejës, që e shohim jo me syze rozë, as me të zeza, por me realizime të plotë. Dua ta përfundojë këtë komunikim që të shpreh vlerësimin tim për ju dhe të shpreh vëmendje për sektorin tuaj, që të jeni pjesë e paketës, për gazetarët e terrenit, operatorët, që u rrezikohet jeta.”, përfundoi Basha.