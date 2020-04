Nga 23 mostrat e marra një ditë më parë, pesë raste të reja janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Katër nga rastet e infektuara kanë lidhje me personat e infektuar në lagjet “Perash” dhe “3 Heronjtë”, ndërkohë që rasti I pestë është vatër e re. Në total numri I personave të infektuar në 62, ndër të cilët 57 në Shkodër, 6 në Vau Dejës dhe 5 në Pukë. Pesë pacientë po marrin shërbim spitalor, si shkak I gjendjes më të ndërlikuar shëndetësore, ndërkohë që 13 është numri I pacientëve të shëruar nga koronavirusi në Shkodër dhe Vau Dejës. Deri më tani, më shumë se 100 persona janë vetëkarantinuar pas kontaktit që kanë patur me të afërm të infektuar. Qarku Shkodër renditet ndër më të prekurit nga koronavirusi në të gjithë vendin, ku javën e fundit pati një rritje të frikshme të personave të infektuar me virusin vdekjeprurës COVID-19. Disa nga lagjet të kthyera në vatra infeksioni janë lagjja “Kiras”, lagjja “Dobraç”, lagjja “3 Heronjtë” dhe “Salo Halili”. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor vazhdon ndjekjen e situatës epidemiologjike në Shkodër dhe Vau Dejës po ashtu edhe kryerjen e testeve tek shtetasit që kanë patur kontakt me personat e infektuar, ndërkohë vazhdon marrja e masave për mbajtjen nën kontroll të kësaj situate të krijuar nga përhapja e pandemisë COVID-19.