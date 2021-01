Në përditshmërinë e tyre personat me aftësi të kufizuara përballen me probleme të ndryshme. Pandemia e Covid-19 e vështirësoi më shumë situatën dhe i rëndoi psikologjikisht. Këta janë disa persona me aftësi të kufizuar të cilët jetojnë tek “Casa Famiglia Facibeni”, një insitucion në Shkodër që kujdeset për këtë shtresë.

Drejtori Fabrizio Nocchi tregon se mbylljen në pjesën më të madhe të kohës nuk e kanë patur aspak të lehtë që ta përballojnë duke kërkuar gjithnjë që të dalin jashtë.

Pavarësisht kujdesit maksimal, disa pjestar të stafit por edhe vetë personat me aftësi të kufizuar të kësaj qendre janë infektuar me COVID-19. Pas mjekimit e kanë kaluar pa simptoma të rënda.

Psikologia Kristina Marku që kujdeset për persona me aftësi të kufizuar në këtë qendër tregon se si e kanë ndjerë mungesën e vullnetarëve apo personave të ndryshëm që kishin kontakt më parë.

Ashtu si gjithë të tjerët qendra “Casa Famiglia Facibeni” dhe personat me aftësi ndryshe që ndodhen aty presin që pandemia të kalojë sa më parë në mënyrë që të shijojnë të plotë lirinë dhe të pakufizuar nga masat anti Covid që janë të detyruar t’i zbatojnë.