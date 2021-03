Pandemia e Covid-19 ka hyrë në një fazë intensive në vendin tonë, por duket se deri tani, është bërë më pak se gjysma e rrugës në drejtim të imunizimit. Projeksionet e ekspertëve vendas dhe instituteve të specializuara ndërkombëtare tregojnë se, popullsia e Shqipërisë do të jetë nën presionin e pandemisë gjatë gjithë verës së këtij viti deri në vjeshtë, teksa mutacionet e reja që po përhapen kudo në botë rrezikojnë të përkeqësojnë pritshmëritë, por edhe rezultatet e vaksinave.

Instituti i Shëndetit Publik, njësia përgjegjëse për projeksionet dhe gjurmimin e pandemisë, ka ndërtuar 2 skenarë (me dhe pa vaksinë) se si do të zhvillohet përhapja më 2021. Në skenarin e parë, pa vaksinë, pritet rënie e infektimeve ditore në mënyrë të qëndrueshme, deri në muajin qershor. Rritja e numrit të infektimeve do të nisë sërish gjatë kohës së pushimeve të verës. Në skenarin e dytë, i cili parashikon ecuri më intensive të vaksinimit deri në qershor, infektimet do të jenë më të zbehta gjatë verës, ndaj dhe pandemia do të jetë më e lehtë për t’u menaxhuar, thanë ekspertët. Përafërsisht 30% e të testuarve kanë zhvilluar antitrupa ndaj virusit Sars –CoV-2.

Të dhënat laboratorike tregojnë se imunizimi nuk pritet të ndodhë para vjeshtës. Furnizimi masiv me vaksina për Shqipërinë nuk pritet të ndodhë shpejt për shkak të kontratave të vona të nënshkruara me kompanitë kryesore prodhuese, teksa qeveria e Shqipërisë nuk ka hyrë në negociata me prodhues të tjerë të vaksinës si Kina, Rusia etj. Ekspertët e Shëndetit Publik në vend bien dakord se infektimet në Shqipëri janë të paktën 8 herë më të larta se shifrat zyrtare për shkak të kapacitetit të ulët testues dhe se shumë persona preferojnë të kurohen me diagnozë radiologjike si grafi, skopi, skaner.

Ekspertët pohojnë se gjasat janë që imuniteti i tufës të krijohet pa vaksinë, pasi shumica e furnizimeve direkte nga kontrata e Qeverisë me Pfizer janë për vjeshtë – dimër 2021, ndërsa mekanizimi COVAX, instrument i OBSH-së për sigurimin e vaksinës në vendet e varfra, nuk do t’ia sjellë shpejt sasitë që i duhen Shqipërisë. Vonesat e furnizimeve me vaksinën dhe mungesa e masave shtrënguese do të penalizojnë shëndetin e popullatës, ndërsa mungesa e lirisë në lëvizje të paktën në 6-mujorin e parë do të dëmtojë ekonominë e vendit, e cila ka varësi të lartë nga sektori i shërbimeve dhe sidomos udhëtimeve. Shqipëria rrezikon të jetë një “dele e zezë” duke i zbehur shanset për një sezon veror normal. Qeveria nuk ka mundësi të ofrojë paketa direkte ndihme, pasi ka konsumuar rritjen e borxhit publik dhe rritjen e taksave.