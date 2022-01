CoVid-19 duhet trajtuar si një grip i zakonshëm dhe qeveritë duhet të ndalin vaksinimin e detyrueshëm masiv pas dozës përforcuese. Ky propozim vjen nga ish-shefi i taskforce për vaksinimin në Britaninë e Madhe, Dr. Clive Dix.

“Ne kemi nevojë të analizojmë nëse përdorimi prej nesh i fushatës për dozën përforcuese për të siguruar më të ekspozuarit, është e dosmosdoshme. Vaksinimi në masë në Mbretërinë e Bashkuar duhet të marr fund tani”, citohet ai.

Dix ka bërë thirrje që qeveria të mbështesë me urgjencë kërkimet mbi imunitetin ndaj CoVid-19 që duhet të përfshijnë qelizat B dhe T. Sipas tij kjo do të ndihmonte në krijimin e vaksinave të dedikuara për njerëzit me faktor risku dhe për variante specifike të virusit.

“Ne tani duhet të menaxhojmë sëmundjen, jo përhapjen e virusit. Kështu që ndalimi i përhapjes së sëmundjes në grupet e ekspozuara është objektivi i së ardhmes”, është shprehur ai.