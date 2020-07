Prej tre ditësh tashmë nuk ndryshon numri I personave të infektuar me COVId-19 në qarkun Shkodër. Edhe të mërkurën, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar katër raste të reja pozitive me Koronavirus. Harta e të infektuarsve është zgjeruar sërish me tre raste në bashkinë Shkodër dhe me një rast në bashkinë Vau Dejës.

Tashmë të gjitha bashkitë e qarut kanë një numër të konsiderueshëm të banorëve të infektuar nga infeksioni. Që prej fillimit të pandemisë, 506 është numri në total I të prekruve ku 204 janë aktualisht pozitivë. Si shkak I hetimit epidemiologjik, në të gjithë qarkun janë bërë mbi 2800 testime, ku numrin më të madh e mban Shkodra bashkia me numrin më të lartë të të prekurve në të gjitha qarkun.

Ndërkohë që si shkak I infektimit me koronavirus, nëntë qytetarë janë të shtruar në spitalet “COVID” në Tiranë si shkak i gjendjes më të rënduar shëndetësore, ku katër janë të shtruar në terapi intensive prej disa ditësh.

Në kuadër ët zbatimit të urdhërave të Ministrisë së Shëndetësisë institucionet përgjegjëse në Shkodër vijojnë kontrollin tek subjekte të ndryshme për zbatimin me rigorozitet të protokollit të sigurisë të frenimin e përhapjes së mëtejshme të covid-19.