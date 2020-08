Për dy ndeshjet e radhës, tekniku italian i kombëtares ka ftuar 28 lojtarë, ndërsa shpjegoi edhe arsyen se përse e ka bërë një gjë të tillë. “Lista është shumë e madhe, nuk e di si do të vijnë lojtarët, do i nënshtrohen testeve dhe nëse do të ketë ndonjë pozitiv apo do të ketë probleme fizike, atëherë lista do të pësojë ndryshime deri kur të nisemi për në Bjellorusi.

Është një situatë e paprecedent, e paprovuar më parë, nuk patëm mundësi të bënim asnjë miqësore. Ne do të vijojmë të paktën me ato pika të sigurta që kemi pasur para se të ndërpritej futbolli. Sigurisht do të jetë e vështirë, shpresoj që të bëj zgjedhjet e duhura” tha ai.