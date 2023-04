Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri duhet të përpiqeni të kapërceni kufijtë tuaj dhe të hidheni pak më shumë në terrene të panjohura. Në punë, bëni të gjitha përpjekjet për të arritur qëllimet tuaja. Vetëm me sakrifica mund të arrihen gjëra të mëdha.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten është një periudhë mjaft e vështirë në dashuri, por duhet të mbash sepse do të vijnë kohë më të mira. Në punë nuk është një moment rozë por shumë shpejt gjithçka do të qetësohet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Sa i bukur është ky qiell që të jep emocione dhe të sjell në jetën tënde një lumturi që nuk e ke pritur. Në punë ka disa probleme por jo shumë serioze. Goditjet e vogla janë gjithmonë rend i ditës.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Këto janë ditë paksa të vështira për dashurinë, por ju keni të gjitha kredencialet për t’i kapërcyer mirë. Në punë është më mirë të mos u besoni shumë të tjerëve, por vetëm në instinktin tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten dashuria të jep më shumë soliditet dhe ndjenjën e së ardhmes. Në punë, nga ana tjetër, mos i hidhni të gjitha gjërat që keni bërë vitet e fundit vetëm për qejf.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri gjithçka po shkon mirë ndaj shijoni këtë moment. Në punë ka disa vështirësi por duhet të përmbaheni. Nuk është një kohë e mirë, por do të shihni që herët a vonë gjithçka bëhet më mirë, thjesht jini të durueshëm.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Dashuria do të lulëzojë dhe do t’ju japë shumë emocione të reja. Për sa i përket punës, periudha është shumë interesante dhe kënaqësitë nuk do të mungojnë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten dëshironi shumë të doni dhe të jeni të dashur. Kjo është koha e duhur për të hapur zemrën tuaj. Në punë ka shumë mendime, por asgjë serioze apo e pazgjidhshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri ka diçka që nuk funksionon dhe duhet të përpiqeni të kuptoni se çfarë është. Në punë, përqendrohuni dhe vazhdoni me projektet tuaja. Do të arrini gjëra të mëdha, por duhet të keni pak durim dhe besim tek ata që ju rrethojnë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri nuk jeni plotësisht të kënaqur me atë që keni, prandaj përpiquni të kuptoni se në cilin drejtim të shkoni. Në punë duhet të besoni plotësisht në atë që bëni përndryshe nuk ka kuptim të vazhdoni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, në dashuri nuk duhet të jeni kaq mendjemëdhenj. Lëreni veten të shkojë më shumë. Në punë do të shpërbleheni për shpirtin tuaj të guximshëm.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në këtë periudhë duhet të përpiqeni të kuptoni se si të zgjidhni problemet e çifteve të vogla. Në punë vazhdoni rrugën tuaj dhe mos lejoni askënd të ndikojë tek ju. Brenda ju e dini se çfarë doni.